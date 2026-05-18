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RESERVAS DE PETRÓLEO

Falta de petróleo? Aviso da agência internacional "é exagerado" no caso de Portugal

18 mai, 2026 - 21:52 • João Maldonado

Diretor-executivo da Agência Internacional de Energia avisa que as reservas comerciais de petróleo podem duram apenas semanas e "estão a diminuir rapidamente". Nuno Ribeiro da Silva, antigo secretário de Estado da Energia e ex-presidente da Endesa, diz que alerta é principalmente dirigido ao mercado asiático.

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Nuno Ribeiro da Silva, antigo secretário de Estado da Energia, entende que há uma dose de exagero nas mais recentes declarações do diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, sobre falta de petróleo nas próximas semanas: pelo menos no que toca ao mercado português.

“O diretor da Agência Internacional da Energia tem uma perspetiva e faz comentário para o mercado global e, na verdade, há diferenças substantivas em termos do stress, por exemplo, da Bacia Atlântica e tudo o que é a Ásia-Pacífico”. O também ex-presidente da Endesa acredita que o alerta se dirige, assim, essencialmente ao espaço asiático.

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“Na Bacia Atlântica pelo menos num horizonte temporal de alguns meses e, ousaria dizer – embora as coisas mudem rapidamente –, até ao final do ano não vejo que haja uma situação em termos de ruturas de abastecimento que impliquem medidas já mais violentas como seja um controlo da circulação, como seja trabalho trabalho remoto”, sublinha Nuno Ribeiro da Silva.

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Fatih Birol, durante o encontro do G7 em Paris, avisou para o possível colapso em semanas das reservas petrolíferas. “É para nós e para a Bacia Atlântica algo exagerado”, responde Nuno Ribeiro da Silva, que acredita não se justificar colocar Portugal “à beira de uma situação” que “dá sinal de medidas já ao nível do racionamento”.

Quanto às reservas estratégicas portuguesas, tendo já sido decidida a libertação de 10% no início do conflito no Irão, “em princípio temos mais cerca de 82 ou 83 dias”.

No entanto, tal “não quer dizer que durante estes 80 dias estejamos a consumir integralmente essas reservas” – já que apenas serão “libertadas em situação extrema”.

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