Falta de petróleo? Aviso da agência internacional "é exagerado" no caso de Portugal

Nuno Ribeiro da Silva, antigo secretário de Estado da Energia, entende que há uma dose de exagero nas mais recentes declarações do diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, sobre falta de petróleo nas próximas semanas: pelo menos no que toca ao mercado português.

“O diretor da Agência Internacional da Energia tem uma perspetiva e faz comentário para o mercado global e, na verdade, há diferenças substantivas em termos do stress, por exemplo, da Bacia Atlântica e tudo o que é a Ásia-Pacífico”. O também ex-presidente da Endesa acredita que o alerta se dirige, assim, essencialmente ao espaço asiático.

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“Na Bacia Atlântica pelo menos num horizonte temporal de alguns meses e, ousaria dizer – embora as coisas mudem rapidamente –, até ao final do ano não vejo que haja uma situação em termos de ruturas de abastecimento que impliquem medidas já mais violentas como seja um controlo da circulação, como seja trabalho trabalho remoto”, sublinha Nuno Ribeiro da Silva.