Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Grupo Ikea elimina 850 postos de trabalho para simplificar organização e reduzir custos

18 mai, 2026 - 12:49 • Lusa

Cerca de um terço dos postos em causa serão cortados na Suécia. A Ikea registou uma queda de 32% no lucro líquido, para 1,5 mil milhões de euros, no exercício de 2024/25, encerrado no final de agosto.

A+ / A-

O Inter Ikea Group, a "holding" que controla a Ikea e conta com 27.700 colaboradores, vai eliminar 850 postos de trabalho para ganhar em "simplicidade e rapidez" e reduzir custos, anunciou esta segunda-feira a empresa num comunicado.

"Apesar de muitas realizações positivas, o Inter Ikea Group tornou-se demasiado complexo e fragmentado num ambiente de retalho que exige simplicidade e rapidez", afirmou o diretor financeiro do grupo, Henrik Elm, citado no comunicado.

O Inter Ikea Group, que agrupa essencialmente funções de apoio, detém a marca e desenvolve a gama de produtos Ikea, bem como o aprovisionamento, em colaboração com os parceiros de "franchising".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Dos 850 postos de trabalho suprimidos, 300 serão na Suécia, sendo que o grupo pretende implementar a nova organização até ao final do ano.

"Com objetivos claros e menos prioridades, uma organização simplificada permitirá uma tomada de decisão mais rápida, uma redução de custos e uma melhoria da capacidade de oferecer preços mais baixos aos clientes", acrescentou o diretor financeiro.

Henrik Elm referiu ainda que a nova estratégia irá contribuir para preservar a competitividade da Ikea durante muitos anos.

Em março, o Ingka Group, que agrupa a quase totalidade das "franchisings" da Ikea, tinha anunciado 800 cortes de postos de trabalho, também para simplificar a organização e reduzir custos.

A Ikea, a empresa sueca do setor do mobiliário, presente em Portugal, registou uma queda de 32% no lucro líquido, para 1,5 mil milhões de euros, no exercício de 2024/25, encerrado no final de agosto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)