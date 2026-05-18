Preços dos combustíveis: gasolina sobe, gasóleo desce

A semana arranca com novas alterações nos preços dos combustíveis, com as previsões do setor a apontarem para uma subida significativa da gasolina e uma ligeira descida do gasóleo.

O preço do gasóleo simples deverá descer um cêntimo por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá aumentar três cêntimos por litro. Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo simples passará para 1,935 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá atingir os 2,006 euros por litro.

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De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na sexta-feira, 15 de maio, o preço médio do litro do gasóleo situava-se nos 1,960 euros, enquanto o da gasolina estava nos 1,976 euros.

Ainda assim, os automobilistas poderão encontrar diferenças nos preços praticados pelos postos de abastecimento, uma vez que o mercado dos combustíveis em Portugal é liberalizado e cada operador define a sua própria política comercial.

Os preços dos combustíveis continuam a ser fortemente influenciados pela escalada do conflito no Médio Oriente, envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão. A tensão militar na região levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte energético, por onde circula cerca de 20% do comércio global de petróleo e gás natural. Esta situação tem provocado forte instabilidade nos mercados internacionais e sucessivas oscilações nos preços dos combustíveis.