- Noticiário das 7h
- 18 mai, 2026
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Preços dos combustíveis: gasolina sobe, gasóleo desce
18 mai, 2026 - 05:30 • Olímpia Mairos
Preço da gasolina deverá ultrapassar os dois euros por litro, enquanto o gasóleo regista uma ligeira descida.
A semana arranca com novas alterações nos preços dos combustíveis, com as previsões do setor a apontarem para uma subida significativa da gasolina e uma ligeira descida do gasóleo.
O preço do gasóleo simples deverá descer um cêntimo por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá aumentar três cêntimos por litro. Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo simples passará para 1,935 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá atingir os 2,006 euros por litro.
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De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na sexta-feira, 15 de maio, o preço médio do litro do gasóleo situava-se nos 1,960 euros, enquanto o da gasolina estava nos 1,976 euros.
Ainda assim, os automobilistas poderão encontrar diferenças nos preços praticados pelos postos de abastecimento, uma vez que o mercado dos combustíveis em Portugal é liberalizado e cada operador define a sua própria política comercial.
Os preços dos combustíveis continuam a ser fortemente influenciados pela escalada do conflito no Médio Oriente, envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão. A tensão militar na região levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte energético, por onde circula cerca de 20% do comércio global de petróleo e gás natural. Esta situação tem provocado forte instabilidade nos mercados internacionais e sucessivas oscilações nos preços dos combustíveis.
Combustíveis
Governo reduz desconto no ISP para o gasóleo e sobe na gasolina
O Governo vai reduzir em 0,027 cêntimos por litro (...)
Perante a subida dos preços, o Governo português mantém em vigor o mecanismo extraordinário de redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), aplicado sempre que o aumento semanal dos combustíveis ultrapassa os 10 cêntimos por litro.
A partir desta segunda-feira, os descontos aplicados através deste mecanismo temporário passam a ser de 60,51 euros por 1.000 litros no gasóleo rodoviário e de 57,25 euros por 1.000 litros na gasolina sem chumbo.
Comparando com os valores da semana passada, haverá uma redução do desconto de 0,027 cêntimos por litro no gasóleo e um aumento de 0,745 cêntimos por litro na gasolina.
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