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Bruxelas prevê défice de 0,1% este ano em Portugal
21 mai, 2026 - 11:00 • Lusa
Previsões mais pessimistas do que as do Governo, que tinha projetado um saldo orçamental nulo este ano.
A Comissão Europeia está mais pessimista que o Governo e antecipa que Portugal passará de excedente a um défice de 0,1% do PIB em 2026, com o impacto dos apoios após as tempestades e das reduções de impostos.
Segundo as previsões económicas de primavera, divulgadas esta quinta-feira, Bruxelas prevê um défice de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 e de 0,4% do PIB em 2027, assumindo a manutenção das políticas.
O Governo tinha projetado um saldo orçamental nulo este ano.
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