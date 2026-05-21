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Bruxelas prevê défice de 0,1% este ano em Portugal

21 mai, 2026 - 11:00 • Lusa

Previsões mais pessimistas do que as do Governo, que tinha projetado um saldo orçamental nulo este ano.

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A Comissão Europeia está mais pessimista que o Governo e antecipa que Portugal passará de excedente a um défice de 0,1% do PIB em 2026, com o impacto dos apoios após as tempestades e das reduções de impostos.

Segundo as previsões económicas de primavera, divulgadas esta quinta-feira, Bruxelas prevê um défice de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 e de 0,4% do PIB em 2027, assumindo a manutenção das políticas.

O Governo tinha projetado um saldo orçamental nulo este ano.

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