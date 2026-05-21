Cabaz alimentar mais barato pela segunda semana consecutiva

O preço do cabaz alimentar essencial da Deco desceu pela segunda semana consecutiva.

De acordo com comunicado da entidade de defesa do consumidor, o cabaz composto por 63 produtos custa esta semana 258,83 euros, menos 1,58 euros do que na semana anterior.

O custo do cabaz já tinha descido na semana anterior, o que faz com que, pela primeira vez, se registe uma queda consecutiva, em 2026.

Segundo a Deco, há um ano, o mesmo cabaz era 20,38 euros mais barato. Se compararmos com o início de 2022, antes da invasão da Rússia à Ucrânia, o cabaz custava menos 71,13 euros.

A pescada fresca (16%), o fiambre perna extra fatiado embalado (12%) e o café torrado moído (10%) foram os produtos que ficaram mais caros esta semana.



A maior subida percentual, comparado com o ano passado, é nos legumes e verduras: couve-coração (subida de 50%), curgete (37%) e brócolos (33%).

As simulações de preços do cabaz podem ser feitas através de o site da Deco.