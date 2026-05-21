- Noticiário das 7h
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Cabaz alimentar mais barato pela segunda semana consecutiva
21 mai, 2026 - 07:25 • João Malheiro
O custo do cabaz já tinha descido na semana anterior, o que faz com que, pela primeira vez, se registe uma queda consecutiva, em 2026.
O preço do cabaz alimentar essencial da Deco desceu pela segunda semana consecutiva.
De acordo com comunicado da entidade de defesa do consumidor, o cabaz composto por 63 produtos custa esta semana 258,83 euros, menos 1,58 euros do que na semana anterior.
O custo do cabaz já tinha descido na semana anterior, o que faz com que, pela primeira vez, se registe uma queda consecutiva, em 2026.
Segundo a Deco, há um ano, o mesmo cabaz era 20,38 euros mais barato. Se compararmos com o início de 2022, antes da invasão da Rússia à Ucrânia, o cabaz custava menos 71,13 euros.
A pescada fresca (16%), o fiambre perna extra fatiado embalado (12%) e o café torrado moído (10%) foram os produtos que ficaram mais caros esta semana.
A maior subida percentual, comparado com o ano passado, é nos legumes e verduras: couve-coração (subida de 50%), curgete (37%) e brócolos (33%).
As simulações de preços do cabaz podem ser feitas através de o site da Deco.
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