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Portugal vai ter Multibanco Social ainda este ano
21 mai, 2026 - 12:34 • Sandra Afonso
Projeto visa dar resposta às populações afetadas pela diminuição de caixas automáticas no país.
Para combater dificuldades de acesso ao dinheiro físico vai surgir o Multibanco Social. É a resposta a muitas autarquias, que se têm queixado da eliminação ou diminuição das chamadas ATM, as caixas multibanco, geridas pela banca comercial nas localidades com menor densidade populacional.
Ao que a Renascença apurou, o projeto está a ser desenvolvido pela SIBS, a empresa que gere a rede Multibanco, e conta com a participação do Banco de Portugal, que vê aqui uma necessidade que é preciso colmatar. Esta nova ferramenta deverá ser apresentada nos próximos meses.
O próprio governador, Álvaro Santos Pereira, sinalizou esta preocupação na tomada de posse. “Devemos assegurar que o numerário permanece facilmente acessível a todos os portugueses”, sublinhou. “É essencial manter um investimento adequado na infraestrutura de distribuição de numerário em todo o território nacional”.
Esta é uma necessidade ainda maior junto dos idosos. No relatório de pagamentos de 2025, o banco central lembra que “os utilizadores de escalões etários superiores tendem a privilegiar instrumentos considerados menos digitais ou a recorrer ao cartão predominantemente para levantamento de numerário”.
O Multibanco Social vai arrancar em fase piloto, até ao final do ano, em cerca de 20 freguesias, espalhadas pelo país.
O modo de funcionamento ainda está a ser apurado com o banco central. Falta também conhecer as operações que será possível realizar através deste Multibanco Social, além de levantamentos.
A nova ferramenta deve ser apresentada nos próximos meses. Brevemente, o Banco de Portugal vai, igualmente, publica um novo relatório sobre o acesso no país ao numerário.
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