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Preços dos combustíveis voltam a subir na próxima semana

22 mai, 2026 - 11:26 • Olímpia Mairos

Aumento dos preços é impulsionado pela tensão no Médio Oriente.

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Os preços dos combustíveis deverão voltar a aumentar na próxima semana, com as previsões do setor a apontarem para uma subida tanto do gasóleo como da gasolina.

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De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o preço do gasóleo simples e da gasolina simples 95 deverá subir dois cêntimos por litro.

Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo simples passará para 1,972 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá atingir os 2,031 euros por litro.

Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), divulgados esta sexta-feira, 22 de maio, o preço médio do litro do gasóleo custa atualmente 1,952 euros, enquanto a gasolina simples 95 se fixa nos 2,011 euros por litro.

Ainda assim, os automobilistas podem encontrar diferenças entre postos de abastecimento, uma vez que o mercado dos combustíveis em Portugal é liberalizado e cada operador define a sua própria política comercial.

A evolução dos preços continua a ser fortemente influenciada pela instabilidade no Médio Oriente, nomeadamente pela escalada das tensões envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão.

O bloqueio do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte energético, por onde passa cerca de 20% do comércio global de petróleo e gás natural, tem provocado forte volatilidade nos mercados internacionais e sucessivas oscilações nos preços dos combustíveis.

Perante estas subidas, o Governo mantém em vigor o mecanismo extraordinário de redução do ISP, aplicado sempre que o aumento semanal dos combustíveis ultrapassa os 10 cêntimos por litro.

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