Irão. Preços do petróleo caem mais de 5%

Os preços do petróleo caíram mais de 5% nas primeiras negociações desta segunda-feira, num contexto de esperança de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim de forma duradoura à guerra no Médio Oriente.

Por volta das 00h10 desta segunda-feira, o preço do barril de Brent do Mar do Norte caía 5,14%, para 98,22 dólares, enquanto o WTI americano descia 5,21%, para 91,57 dólares, avançou a agência France-Presse.

A queda nos preços registou-se apesar das declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, que parecem moderar a expectativa de que tal acordo esteja iminente.

"Pedi aos meus representantes que não se apressassem a concluir um acordo, pois o tempo joga a nosso favor", escreveu Trump, na sua plataforma Truth Social, alertando também que o bloqueio imposto pelo seu país aos portos iranianos permaneceria em vigor "até que um acordo seja concluído, certificado e assinado".

Desencadeado em 28 de fevereiro, por um ataque americano e israelita ao Irão, o conflito alastrou-se a grande parte do Médio Oriente e causou milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano, onde o movimento pró-iraniano Hezbollah se juntou às hostilidades no início de março, atacando o território israelita.

Um cessar-fogo está em vigor desde 8 de abril, entre o Irão e os Estados Unidos, mas a economia mundial continua a ser abalada pelo quase bloqueio do estreito de Ormuz, essencial para o trânsito de hidrocarbonetos, há quase três meses.