Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Preços dos combustíveis sobem esta segunda-feira

25 mai, 2026 - 10:12 • Olímpia Mairos

A evolução dos preços continua a ser fortemente influenciada pela instabilidade no Médio Oriente.

A+ / A-

Os preços dos combustíveis voltam a sofrer alterações esta segunda-feira, com as previsões do setor a apontarem para uma subida de dois cêntimos por litro tanto no gasóleo simples como na gasolina simples 95.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O preço médio do gasóleo simples deverá passar para 1,972 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá atingir os 2,031 euros por litro.

Apesar destes valores médios, os automobilistas podem encontrar diferenças significativas entre postos de abastecimento, já que o mercado dos combustíveis em Portugal é liberalizado e cada operador define a sua própria política comercial.

A evolução dos preços continua a ser fortemente condicionada pela instabilidade no Médio Oriente, em particular pela escalada das tensões entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

O bloqueio do Estreito de Ormuz — uma das principais rotas mundiais de transporte energético, por onde passa cerca de 20% do comércio global de petróleo e gás natural — tem alimentado a volatilidade nos mercados internacionais e provocado oscilações sucessivas nos preços dos combustíveis.

Perante estas subidas, o Governo mantém em vigor o mecanismo extraordinário de redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), aplicado sempre que o aumento semanal dos combustíveis ultrapassa os 10 cêntimos por litro.

Ainda assim, os mercados petrolíferos registam sinais de alívio esta segunda-feira. O preço do barril de Brent, referência para a Europa, cai mais de 5% nas primeiras negociações do dia, refletindo a expectativa de um possível acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão.

O barril de Brent negoceia esta manhã nos 98 dólares por barril.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?