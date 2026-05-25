Preços dos combustíveis sobem esta segunda-feira

Os preços dos combustíveis voltam a sofrer alterações esta segunda-feira, com as previsões do setor a apontarem para uma subida de dois cêntimos por litro tanto no gasóleo simples como na gasolina simples 95.

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O preço médio do gasóleo simples deverá passar para 1,972 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá atingir os 2,031 euros por litro.

Apesar destes valores médios, os automobilistas podem encontrar diferenças significativas entre postos de abastecimento, já que o mercado dos combustíveis em Portugal é liberalizado e cada operador define a sua própria política comercial.

A evolução dos preços continua a ser fortemente condicionada pela instabilidade no Médio Oriente, em particular pela escalada das tensões entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

O bloqueio do Estreito de Ormuz — uma das principais rotas mundiais de transporte energético, por onde passa cerca de 20% do comércio global de petróleo e gás natural — tem alimentado a volatilidade nos mercados internacionais e provocado oscilações sucessivas nos preços dos combustíveis.

Perante estas subidas, o Governo mantém em vigor o mecanismo extraordinário de redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), aplicado sempre que o aumento semanal dos combustíveis ultrapassa os 10 cêntimos por litro.

Ainda assim, os mercados petrolíferos registam sinais de alívio esta segunda-feira. O preço do barril de Brent, referência para a Europa, cai mais de 5% nas primeiras negociações do dia, refletindo a expectativa de um possível acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão.

O barril de Brent negoceia esta manhã nos 98 dólares por barril.