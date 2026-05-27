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Banco de Portugal anuncia regras mais exigentes no crédito à habitação
27 mai, 2026 - 12:45 • Lusa
Álvaro Santos Pereira anunciou que o regulador vai propor uma redução da taxa de esforço máxima de 50% para 45%, tornando mais exigente o acesso ao crédito à habitação.
O governador do Banco de Portugal anunciou esta quarta-feira que será proposto um "apertar" de regras no crédito, incluindo uma taxa de esforço mais exigente que os clientes terão de cumprir no crédito à habitação.
Na apresentação do relatório de estabilidade financeira, em Lisboa, Álvaro Santos Pereira disse que o regulador e supervisor bancário vai propor a diminuição da taxa de esforço de 50% para 45% no conjunto de empréstimos bancários.
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Até agora, quando concedem crédito à habitação, os bancos devem garantir que os clientes não gastam mais de 50% do seu rendimento líquido em dívidas e o regulador quer baixar essa proporção, o que significa um apertar da regra de acesso ao financiamento.
O BdP vai propor ainda outras alterações nas regras que os bancos têm de cumprir quando emprestam dinheiro, como a diminuição das exceções permitidas e a redução da maturidade média (duração) dos empréstimos.
O Banco de Portugal quer ainda que as recomendações feitas aos bancos passem a ser vinculativas.
"Está na hora de regras macroprudenciais serem vinculativas", disse Santos Pereira, acrescentando que faz esse apelo ao legislador até porque é o que já se passa em muitos países europeus.
Apesar de ir sugerir o apertar das regras na concessão de crédito, o governador disse que o BdP está disposto a "equacionar eventuais alterações no financiamento de casa para os mais jovens".
Notícias saídas na imprensa nas últimas semanas já informavam que o Banco de Portugal queria "apertar" as regras do crédito à habitação, desde logo baixando a taxa de esforço máxima dos clientes.
Desde há algum tempo, o supervisor e regulador bancário vem mostrando que está preocupado com o ritmo de concessão de empréstimos pelos bancos devido aos riscos para clientes e para bancos, o que poria em causa a estabilidade financeira. A preocupação tem sido mais falada desde que entrou em vigor a garantia pública no crédito à habitação a jovens.
O "apertar" da taxa de esforço pode levar a que famílias fiquem sem acesso à compra de casa.
Em declarações à Lusa, em 15 de maio, a associação de defesa do consumidor Deco disse que vê com bons olhos medidas que o Banco de Portugal venham a tomar no sentido de tornar o crédito mais responsável e prevenir endividamento dos cidadãos.
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