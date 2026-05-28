Superluxo imobiliário cresce em Portugal. Onde estão as casas milionárias e quanto custam?

O contraste entre o crescimento do mercado imobiliário de luxo e as dificuldades sentidas por milhares de famílias portuguesas volta assim a marcar o debate público sobre habitação, numa altura em que continuam a aumentar as críticas à falta de oferta acessível e às dificuldades no acesso à compra ou arrendamento de casa.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Idealista, precisamente no dia em que a Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN) alertou que os custos com a habitação estão a empurrar cerca de um milhão de pessoas para situações de pobreza .

Portugal tem atualmente pouco mais de mil casas de superluxo à venda , avaliadas acima dos quatro milhões de euros, num mercado cada vez mais procurado por milionários estrangeiros, investidores internacionais e celebridades.

Segundo o estudo, o segmento imobiliário de ultraluxo continua em expansão em Portugal, apesar da escassez de imóveis disponíveis. O Idealista contabilizou, no início de 2026, pouco mais de mil casas de superluxo no mercado nacional, um aumento de 15% face ao ano anterior.

O relatório sublinha que “Portugal tornou-se um destino de luxo global”, atraindo compradores oriundos “dos quatro cantos do mundo”, incluindo celebridades e detentores de grandes fortunas. Entre os fatores mais valorizados neste segmento estão a vista mar, a privacidade, a segurança e a proximidade a marinas, campos de golfe e serviços exclusivos.

A escassez de imóveis deste tipo é explicada, segundo o estudo, pela falta de zonas verdadeiramente exclusivas e pelas limitações urbanísticas e ambientais em áreas premium. “Em várias áreas há limitações ambientais, urbanísticas e de construção que impedem criar novos projetos em grande escala, tornando cada habitação mais rara e valiosa”, refere o documento.

Cascais continua a dominar o mercado nacional de habitações de luxo, concentrando mais de 400 imóveis avaliados entre quatro e oito milhões de euros. O preço mediano destas propriedades ronda os 4,7 milhões de euros. Lisboa surge depois com cerca de 140 imóveis disponíveis, enquanto o Porto apresenta apenas dez casas neste segmento, embora com preços medianos superiores, na ordem dos 6,5 milhões de euros.

No Algarve, o chamado “triângulo dourado”, entre Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vilamoura, mantém-se como uma das zonas mais exclusivas do país. O distrito de Faro concentra mais de 300 imóveis de ultraluxo, tendo registado um crescimento anual de 46% na oferta.

O estudo destaca ainda o crescimento do mercado de luxo na Madeira, onde a oferta quase triplicou no último ano para cerca de 60 imóveis.

Já no segmento ultraprime, referente a imóveis acima dos oito milhões de euros, o mercado permanece bastante restrito. Foram contabilizadas pouco mais de 200 casas deste tipo em todo o país, sobretudo em Cascais e no distrito de Faro. Em Cascais, o preço mediano destas propriedades atinge os 13,5 milhões de euros.