Inflação estabiliza nos 3,3% em maio impulsionada pelos combustíveis

A taxa de inflação estabilizou nos 3,3% em maio, em termos homólogos, novamente impulsionada pelos combustíveis, segundo a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) ter-se-á mantido em 3,3% em maio de 2026", refere o INE.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também terá registado, em maio, uma taxa de variação homóloga idêntica à do mês anterior, de 2,2%.

Segundo o INE, a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 13,2% (11,7% em abril) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 5,7% (7,5% no mês anterior).

Face ao mês anterior, a variação do IPC terá sido 0,3% em maio (1,4% em abril e 0,3% em maio de 2025), estimando-se uma variação média nos últimos 12 meses de 2,5% (2,4% no mês anterior).

Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, terá registado uma variação homóloga de 3,1% (3,3% no mês precedente).

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de maio serão publicados pelo INE a 12 de junho.