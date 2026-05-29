Preços dos combustíveis vão descer até 12 cêntimos por litro na próxima semana

Se o depósito do automóvel ainda não está na reserva, poderá valer a pena esperar até segunda-feira para abastecer. Os preços dos combustíveis deverão registar uma descida significativa na próxima semana, com reduções que poderão atingir os 12 cêntimos por litro, tanto no gasóleo como na gasolina.

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A informação foi avançada pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, numa altura em que os mercados internacionais estão a reagir à possibilidade de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão, cenário que contribuiu para uma forte queda do preço do petróleo.

Caso se confirmem as previsões para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples vai descer para 1,837 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 deverá descer para 1,904 euros por litro.

Apesar da descida prevista, os valores poderão variar entre operadores. O mercado dos combustíveis em Portugal é liberalizado, o que significa que cada empresa define a sua própria política comercial e os respetivos preços de venda ao público.

Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples situa-se atualmente nos 1,957 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 ronda os 2,02 euros por litro. Confirmando-se a redução anunciada, os consumidores poderão sentir um alívio significativo na fatura dos abastecimentos.

Nas últimas semanas, os mercados energéticos têm sido marcados por forte volatilidade devido às tensões no Médio Oriente. Em particular, as preocupações relacionadas com o Estreito de Ormuz — por onde passa cerca de 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural — têm provocado sucessivas oscilações nos preços internacionais do crude.

Perante as recentes subidas dos combustíveis, o Governo implementou o mecanismo extraordinário de redução do ISP, acionado sempre que o aumento semanal dos preços ultrapassa os 10 cêntimos por litro. A medida visa mitigar o impacto das flutuações internacionais nos consumidores e nas empresas.

A descida prevista para a próxima semana representa uma das reduções mais expressivas dos últimos meses, oferecendo algum alívio aos condutores portugueses após um período marcado por aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis.