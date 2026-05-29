Visto prévio: Bagão Félix diz que presidente do Tribunal de Contas "não devia ter falado"

Bagão Félix lembra que "a política é política. Os governos são escrutinados por serem governos e são eleitos pelos portugueses".

Em causa está a alteração da lei, que eliminava a maioria dos vistos prévios, porque subia a obrigatoriedade do visto apenas para contratos acima de 10 milhões de euros, em vez do antigo limite de 750 mil euros. “ Um convite ao relaxamento ”, avisou Filipa Urbano Calvão, porque coloca em risco as finanças públicas e os fundos europeus.

" Não devia ter falado ". O ex-ministro António Bagão Félix critica, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença , as declarações duras da presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, sobre a proposta do Governo para acabar com o visto prévio para contratos públicos até 10 milhões de euros.

Para o ex-ministro das Finanças e da Segurança Social e do Trabalho da AD "não foi muito correto" esta argumentação em praça pública. "Deveria tê-lo feito na sede própria, que é discutindo com os proponentes da medida", acrescenta.

O economista argumenta, ainda, que "a corrupção germina quando há restrição, quando há dificuldade, quando há burocracia".

Por isso, defende que "o Estado tem que ter meios de fiscalização que não tenham partido de um princípio de desconfiança".

Bagão Félix defende a eliminação do visto prévio, mas admite que passar de 750 mil euros para 10 milhões "parece um bocadinho excessivo", já cinco milhões, a nova proposta, "parece bem, mas por uma questão de sensibilidade".

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, Bagão Félix analisa ainda o pacote laboral e a futura discussão no parlamento, onde as medidas serão “transacionadas” entre os partidos, que hoje “são todos populistas”.

>São excertos da entrevista que é publicada pela Renascença este sábado, na íntegra.