Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Dúvidas Públicas

Visto prévio: Bagão Félix diz que presidente do Tribunal de Contas "não devia ter falado"

29 mai, 2026 - 06:15 • Sandra Afonso , Susana Madureira Martins

Em entrevista à Renascença, o economista e ex-ministro das Finanças e da Segurança Social e do Trabalho defende a flexibilização do visto prévio e critica as declarações públicas de Filipa Urbano Calvão.

A+ / A-

"Não devia ter falado". O ex-ministro António Bagão Félix critica, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, as declarações duras da presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, sobre a proposta do Governo para acabar com o visto prévio para contratos públicos até 10 milhões de euros.

Em causa está a alteração da lei, que eliminava a maioria dos vistos prévios, porque subia a obrigatoriedade do visto apenas para contratos acima de 10 milhões de euros, em vez do antigo limite de 750 mil euros. “Um convite ao relaxamento”, avisou Filipa Urbano Calvão, porque coloca em risco as finanças públicas e os fundos europeus.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Bagão Félix lembra que "a política é política. Os governos são escrutinados por serem governos e são eleitos pelos portugueses".

Tribunal de Contas: "40% dos contratos têm irregularidades", totalizando 4 mil milhões em 2025

Direito à Justiça

Tribunal de Contas: "40% dos contratos têm irregularidades", totalizando 4 mil milhões em 2025

Presidente do Tribunal de Contas alerta: reforma q(...)

Para o ex-ministro das Finanças e da Segurança Social e do Trabalho da AD "não foi muito correto" esta argumentação em praça pública. "Deveria tê-lo feito na sede própria, que é discutindo com os proponentes da medida", acrescenta.

O economista argumenta, ainda, que "a corrupção germina quando há restrição, quando há dificuldade, quando há burocracia".

Por isso, defende que "o Estado tem que ter meios de fiscalização que não tenham partido de um princípio de desconfiança".

Bagão Félix defende a eliminação do visto prévio, mas admite que passar de 750 mil euros para 10 milhões "parece um bocadinho excessivo", já cinco milhões, a nova proposta, "parece bem, mas por uma questão de sensibilidade".

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, Bagão Félix analisa ainda o pacote laboral e a futura discussão no parlamento, onde as medidas serão “transacionadas” entre os partidos, que hoje “são todos populistas”.

>São excertos da entrevista que é publicada pela Renascença este sábado, na íntegra.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 29 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?