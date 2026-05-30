- Noticiário das 14h
- 30 mai, 2026
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Novo aeroporto. Governo destina até 4,5 milhões para desmilitarizar Campo de Tiro de Alcochete
30 mai, 2026 - 12:06 • Lusa
"Esta intervenção é essencial para permitir que a concessionária possa realizar os estudos técnicos e ambientais e iniciar os trabalhos de campo, assegurando o cumprimento do calendário do projeto do novo aeroporto", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.
O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, uma autorização de despesa de até 4,5 milhões de euros para desmilitarizar o Campo de Tiro de Alcochete, local previsto para o novo Aeroporto de Lisboa.
No comunicado do Conselho de Ministros, divulgado na sexta-feira à noite, o Governo sustenta que desativar o Campo de Tiro de Alcochete é uma "condição necessária para avançar com o novo Aeroporto de Lisboa -- Aeroporto Luís de Camões".
"Esta intervenção é essencial para permitir que a concessionária possa realizar os estudos técnicos e ambientais e iniciar os trabalhos de campo, assegurando o cumprimento do calendário do projeto do novo aeroporto", acrescenta.
Deste modo, segundo o executivo, o diploma "prevê um investimento de até 4,5 milhões de euros, destinado a operações como a deteção e inativação de engenhos explosivos e a preparação segura dos terrenos, atualmente afetos a uso militar".
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