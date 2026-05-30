Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 30 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Novo aeroporto. Governo destina até 4,5 milhões para desmilitarizar Campo de Tiro de Alcochete

30 mai, 2026 - 12:06 • Lusa

"Esta intervenção é essencial para permitir que a concessionária possa realizar os estudos técnicos e ambientais e iniciar os trabalhos de campo, assegurando o cumprimento do calendário do projeto do novo aeroporto", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

A+ / A-

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, uma autorização de despesa de até 4,5 milhões de euros para desmilitarizar o Campo de Tiro de Alcochete, local previsto para o novo Aeroporto de Lisboa.

No comunicado do Conselho de Ministros, divulgado na sexta-feira à noite, o Governo sustenta que desativar o Campo de Tiro de Alcochete é uma "condição necessária para avançar com o novo Aeroporto de Lisboa -- Aeroporto Luís de Camões".

"Esta intervenção é essencial para permitir que a concessionária possa realizar os estudos técnicos e ambientais e iniciar os trabalhos de campo, assegurando o cumprimento do calendário do projeto do novo aeroporto", acrescenta.

Deste modo, segundo o executivo, o diploma "prevê um investimento de até 4,5 milhões de euros, destinado a operações como a deteção e inativação de engenhos explosivos e a preparação segura dos terrenos, atualmente afetos a uso militar".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 30 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?