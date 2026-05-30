Novo aeroporto. Governo destina até 4,5 milhões para desmilitarizar Campo de Tiro de Alcochete

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, uma autorização de despesa de até 4,5 milhões de euros para desmilitarizar o Campo de Tiro de Alcochete, local previsto para o novo Aeroporto de Lisboa.

No comunicado do Conselho de Ministros, divulgado na sexta-feira à noite, o Governo sustenta que desativar o Campo de Tiro de Alcochete é uma "condição necessária para avançar com o novo Aeroporto de Lisboa -- Aeroporto Luís de Camões".

"Esta intervenção é essencial para permitir que a concessionária possa realizar os estudos técnicos e ambientais e iniciar os trabalhos de campo, assegurando o cumprimento do calendário do projeto do novo aeroporto", acrescenta.

Deste modo, segundo o executivo, o diploma "prevê um investimento de até 4,5 milhões de euros, destinado a operações como a deteção e inativação de engenhos explosivos e a preparação segura dos terrenos, atualmente afetos a uso militar".