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Anthropic apresenta pedido para entrada em bolsa

01 jun, 2026 - 20:59 • Redação

Anthropic apresentou um pedido confidencial para entrada em bolsa nos Estados Unidos. Empresa responsável pelo chatbot Claude tornou-se este ano a startup mais valiosa do mundo. Operação poderá concretizar-se nos próximos meses.

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A Anthropic iniciou formalmente o processo de entrada em bolsa nos Estados Unidos com a apresentação confidencial da documentação junto das autoridades reguladoras norte-americanas.

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A empresa não revelou a avaliação pretendida nem os termos da operação. O anúncio surge poucos dias depois de uma nova ronda de financiamento que avaliou a tecnológica em cerca de 849 mil milhões de euros.

Com essa valorização, a Anthropic ultrapassou a OpenAI e passou a ocupar o primeiro lugar entre as startups mundiais.

A entrada em bolsa da Anthropic ocorre numa fase de forte competição entre as principais empresas do setor. Também a OpenAI e a SpaceX deverão avançar para os mercados financeiros durante este ano.

A empresa não indicou uma data para a estreia em bolsa, embora o processo possa ficar concluído ainda este ano.

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