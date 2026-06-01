Dívida pública aumenta para 287,1 mil milhões de euros em abril

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou cerca de 3.900 milhões de euros em abril, para 287.100 milhões de euros, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

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Esta variação "refletiu, sobretudo, o aumento dos títulos de dívida (+3,5 mil milhões de euros), distribuído entre curto prazo (+2,5 mil milhões de euros) e longo prazo (+1,0 mil milhões de euros)", explica o banco central.

Além disso, registou-se uma subida das responsabilidades em depósitos, "maioritariamente associada à subscrição de certificados de aforro".

O BdP adianta ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 23,9 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 3,9 mil milhões de euros relativamente a março.

Já deduzida desses depósitos, a dívida pública manteve-se em 263,2 mil milhões de euros.