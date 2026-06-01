Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 01 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Dívida pública aumenta para 287,1 mil milhões de euros em abril

01 jun, 2026 - 11:34

Dívida pública cresceu 3,9 mil milhões de euros em abril, impulsionada sobretudo pelo aumento da emissão de títulos de dívida e pela procura de certificados de aforro.

A+ / A-

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou cerca de 3.900 milhões de euros em abril, para 287.100 milhões de euros, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta variação "refletiu, sobretudo, o aumento dos títulos de dívida (+3,5 mil milhões de euros), distribuído entre curto prazo (+2,5 mil milhões de euros) e longo prazo (+1,0 mil milhões de euros)", explica o banco central.

Além disso, registou-se uma subida das responsabilidades em depósitos, "maioritariamente associada à subscrição de certificados de aforro".

O BdP adianta ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 23,9 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 3,9 mil milhões de euros relativamente a março.

Já deduzida desses depósitos, a dívida pública manteve-se em 263,2 mil milhões de euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 01 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?