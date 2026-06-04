- Noticiário das 13h
- 04 jun, 2026
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Euribor sobe a 3, 6 e 12 meses, para máximo desde abril de 2025 no prazo mais curto
04 jun, 2026 - 11:24 • Lusa
Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,62% e 24,65%, respetivamente. No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu hoje para 2,851%, mais 0,050 pontos do que na sessão anterior.
A taxa Euribor subiu hoje a três, a seis e a 12 meses em relação a quarta-feira, para máximos desde abril de 2025 no prazo mais curto.
Com as alterações de hoje, a taxa a três meses avançou para 2,311%, mas continuou abaixo das taxas a seis (2,588%) e a 12 meses (2,851%).
A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje para 2,588%, mais 0,039 pontos do que na quarta-feira.
Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a março indicam que a Euribor a seis meses representava 39,41% do "stock" de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.
A Euribor a três meses também avançou hoje, ao ser fixada em 2,311%, mais 0,012 pontos, batendo um novo máximo desde 07 de abril de 2025 (2,362%).
A média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos em maio, mas de forma menos acentuada do que em abril.
Em maio, a média mensal da Euribor subiu 0,051 pontos para 2,226% a três meses.
Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,082 pontos para 2,536% e 0,057 pontos para 2,804%, respetivamente. .
Em 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.
O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE, que se realiza nos dias 10 e 11 em Frankfurt, Alemanha.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
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