Combustíveis: gasóleo volta a subir e gasolina deverá ficar mais barata na próxima semana

Os preços dos combustíveis voltam a sofrer alterações na próxima semana.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, as previsões apontam para uma subida de 4 cêntimos por litro no gasóleo e uma descida de 1 cêntimo por litro na gasolina.

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Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo simples passará para cerca de 1,90 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá baixar para 1,828 euros por litro.

Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta sexta-feira, 5 de junho, o preço médio do litro do gasóleo situa-se nos 1,860 euros, enquanto o da gasolina simples 95 ronda os 1,928 euros.

Apesar das previsões, os preços poderão variar consoante o operador. O mercado dos combustíveis em Portugal é liberalizado, permitindo que cada empresa defina a sua própria política comercial e os respetivos preços de venda ao público.

Nas últimas semanas, os mercados energéticos internacionais têm registado forte volatilidade, sobretudo devido às tensões no Médio Oriente. As preocupações em torno do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural, continuam a influenciar os preços do crude e, consequentemente, os valores praticados nos postos de abastecimento.

Perante as recentes oscilações dos preços dos combustíveis, o Governo tem recorrido ao mecanismo extraordinário de redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), uma medida que pode ser acionada sempre que o aumento semanal dos preços ultrapassa os 10 cêntimos por litro, procurando atenuar o impacto das subidas junto das famílias e das empresas.

Se as previsões se confirmarem, os automobilistas voltarão a sentir um agravamento no custo do gasóleo, enquanto quem abastece gasolina beneficiará de uma ligeira redução no preço por litro.