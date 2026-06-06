Accenture rejeita irregularidades após condenação a multa pela Concorrência

A consultora Accenture rejeitou "categoricamente quaisquer alegações de irregularidade", após o anúncio pela Autoridade da Concorrência (AdC) de uma multa à empresa e às operadoras Meo, NOS e Vodafone.

"A Accenture rejeita categoricamente quaisquer alegações de irregularidade e mantém-se convicta de que a sua atuação foi apropriada e em conformidade com a lei", indicou fonte oficial, em reposta à Lusa.

"A empresa irá analisar a decisão e ponderar as opções disponíveis de recurso", adiantou.

A AdC aplicou coimas de 13,35 milhões de euros à Meo, NOS, Vodafone e Accenture, por "acordo anticoncorrencial nos serviços de televisão por subscrição e na publicidade nas gravações televisivas".

Em comunicado, a Concorrência explica que o "acordo levou a uma abordagem concertada por parte dos três maiores operadores de telecomunicações a operar no mercado nacional, em conjunto com uma empresa consultora, tendo determinado que os clientes ficassem, em geral, sem possibilidade efetiva de mudança de operador perante a degradação simultânea e concertada do serviço de televisão por subscrição, ainda que insatisfeitos com a introdução de publicidade no serviço de gravações".