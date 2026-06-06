Miranda Sarmento eleito vice-governador do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, na qualidade de Governador de Portugal no Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), foi designado Vice-Presidente do Conselho de Governadores, o órgão máximo de decisão daquele Banco.

Na sequência da Reunião Anual do Conselho de Governadores do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), que decorre em Riga, Portugal vai assim assumir um papel de destaque na governação da instituição.

O comunicado do Governo diz que o país reforça assim a presença e influência, “incluindo no apoio à condução e preparação dos trabalhos estratégicos do BERD”.

Paralelamente, foi aprovado o calendário das próximas reuniões anuais, e Lisboa será a cidade anfitriã da Reunião Anual do BERD, em 2029.

A realização deste evento em Portugal constitui "um reconhecimento do contributo ativo do país no BERD e representa uma oportunidade para reforçar a sua projeção internacional nas áreas do investimento, do financiamento ao desenvolvimento e da cooperação económica”.