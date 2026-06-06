Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 06 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Economia

Miranda Sarmento eleito vice-governador do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento

06 jun, 2026 - 11:47 • Redação

O comunicado do Governo diz que o país reforça assim a presença e influência, “incluindo no apoio à condução e preparação dos trabalhos estratégicos do BERD”.

A+ / A-

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, na qualidade de Governador de Portugal no Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), foi designado Vice-Presidente do Conselho de Governadores, o órgão máximo de decisão daquele Banco.

Na sequência da Reunião Anual do Conselho de Governadores do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), que decorre em Riga, Portugal vai assim assumir um papel de destaque na governação da instituição.

O comunicado do Governo diz que o país reforça assim a presença e influência, “incluindo no apoio à condução e preparação dos trabalhos estratégicos do BERD”.

Paralelamente, foi aprovado o calendário das próximas reuniões anuais, e Lisboa será a cidade anfitriã da Reunião Anual do BERD, em 2029.

A realização deste evento em Portugal constitui "um reconhecimento do contributo ativo do país no BERD e representa uma oportunidade para reforçar a sua projeção internacional nas áreas do investimento, do financiamento ao desenvolvimento e da cooperação económica”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 06 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?