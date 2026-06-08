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Combustíveis: gasóleo sobe esta segunda-feira e gasolina mantém-se estável

08 jun, 2026 - 06:00 • Olímpia Mairos

Governo reforça desconto no ISP do gasóleo e reduz apoio à gasolina para compensar a evolução dos preços.

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Os preços dos combustíveis deverão seguir trajetórias diferentes esta semana. O gasóleo deverá registar uma subida de cerca de 2 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá manter os atuais níveis de preço, segundo previsões avançadas à Renascença por fonte da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec).

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A confirmar-se esta tendência, os condutores de veículos a gasóleo serão os mais afetados pelo novo ajustamento dos preços nos postos de abastecimento.

De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), divulgados na passada sexta-feira, o preço médio do litro de gasóleo é de 1,860 euros, enquanto o da gasolina simples 95 se fixa, em média, nos 1,928 euros por litro.

Apesar destas previsões, os valores praticados nos postos de abastecimento poderão variar consoante a marca e a localização. Isto porque o mercado dos combustíveis em Portugal é liberalizado, permitindo que cada operador defina a sua própria política comercial e os respetivos preços de venda ao público.

Nas últimas semanas, os mercados energéticos internacionais têm sido marcados por forte volatilidade, sobretudo devido às tensões geopolíticas no Médio Oriente. As preocupações em torno do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo e gás natural, continuam a influenciar a cotação do crude, refletindo-se posteriormente nos preços dos combustíveis.

Perante as recentes oscilações dos preços dos combustíveis, o Governo tem recorrido ao mecanismo extraordinário de redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), uma medida que pode ser acionada sempre que a variação semanal dos preços ultrapassa os 10 cêntimos por litro.

Nesse sentido, o Executivo decidiu ajustar novamente o desconto temporário no ISP. De acordo com uma portaria publicada na sexta-feira em Diário da República, o desconto aplicável ao gasóleo será reforçado em 0,765 cêntimos por litro na próxima semana, enquanto o desconto da gasolina será reduzido em 0,021 cêntimos por litro.

“Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma subida do preço do gasóleo rodoviário e uma descida do preço da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP em vigor, aplicável ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo”, refere o diploma.

Com esta atualização, os descontos passam a ser de 51,45 euros por 1.000 litros de gasóleo rodoviário e de 41,97 euros por 1.000 litros de gasolina sem chumbo, no território continental, procurando atenuar o impacto das variações de preços junto das famílias e das empresas.

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