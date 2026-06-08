Sindicato pede aos bancos para aplicarem diretiva europeia sobre transparência salarial

O Mais Sindicato insistiu esta segunda-feira que o setor bancário deve aplicar a diretiva europeia sobre a transparência salarial, mesmo sem a aprovação da legislação nacional, considerando que é fundamental para detetar discriminações remuneratórias.

"Terminado o prazo de transposição, o Mais Sindicato defende que os direitos previstos na diretiva devem ser reconhecidos e aplicados diretamente pelas entidades patronais, incluindo pelos bancos, sem prejuízo da urgente aprovação da legislação nacional", refere um comunicado do sindicato afeto à UGT.

O Mais aponta que os trabalhadores não devem suportar as consequências da omissão da falta de transposição da diretiva europeia pelo Estado português.

"A diretiva visa garantir regras claras, critérios conhecidos, informação adequada e mecanismos eficazes para detetar e corrigir discriminações remuneratórias", sublinha o sindicato, que sublinha que "não significa divulgar publicamente o salário individual de cada trabalhador".

Nesse sentido, refere, a ausência da transposição pelo Estado não deve "servir de desculpa" para adiar direitos, recusar informação ou manter práticas opacas.

O Mais exigiu uma aprovação imediata da legislação necessária e que respeite de forma integral os objetivos da diretiva europeia, "sem qualquer redução do nível de proteção dos trabalhadores".