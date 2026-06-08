Sindicato pede aos bancos para aplicarem diretiva europeia sobre transparência salarial

O Mais exigiu uma aprovação imediata da legislação necessária e que respeite de forma integral os objetivos da diretiva europeia, "sem qualquer redução do nível de proteção dos trabalhadores".

Nesse sentido, refere, a ausência da transposição pelo Estado não deve "servir de desculpa" para adiar direitos, recusar informação ou manter práticas opacas.

"A diretiva visa garantir regras claras, critérios conhecidos, informação adequada e mecanismos eficazes para detetar e corrigir discriminações remuneratórias", sublinha o sindicato, que sublinha que "não significa divulgar publicamente o salário individual de cada trabalhador".

O Mais aponta que os trabalhadores não devem suportar as consequências da omissão da falta de transposição da diretiva europeia pelo Estado português.

"Terminado o prazo de transposição, o Mais Sindicato defende que os direitos previstos na diretiva devem ser reconhecidos e aplicados diretamente pelas entidades patronais, incluindo pelos bancos, sem prejuízo da urgente aprovação da legislação nacional", refere um comunicado do sindicato afeto à UGT.

O Mais Sindicato insistiu esta segunda-feira que o setor bancário deve aplicar a diretiva europeia sobre a transparência salarial, mesmo sem a aprovação da legislação nacional, considerando que é fundamental para detetar discriminações remuneratórias.

Ao mesmo tempo, instou a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) e restantes entidades competentes a assumirem uma postura de fiscalização sobre este tema, de forma a garantir igualdade salarial e transparência remuneratória.

O sindicato destaca que os trabalhadores devem conhecer os critérios que definem a sua remuneração e progressão salarial, que os candidatos têm o direito a saber o intervalo remuneratório associado ao posto de trabalho e que as entidades empregadoras não devem poder perguntar quanto auferiam os trabalhadores em empregos anteriores.

"As diferenças salariais têm de ser justificadas por critérios objetivos, transparentes e neutros em razão do género", refere o comunicado.

A diretiva (UE) 2023/970 relativa à transparência salarial foi desenhada para assegurar a igualdade de remuneração entre trabalhadores com funções iguais e combater a discriminação no trabalho.

A Lusa questionou na sexta-feira o ministério do Trabalho sobre a transposição da diretiva, que terminava no domingo, mas ainda não obteve resposta.

CGTP critica falha em passo importante para combater a discriminação

Já a CGTP criticou a falha do Governo na transposição da diretiva europeia sobre a transparência salarial, cujo prazo era até 7 de junho, defendendo que este é um passo importante para combater a discriminação salarial.

Em comunicado enviado hoje, em conjunto com a Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens, a organização específica da CGTP para o combate às discriminações, a central sindical acusa o Governo de estar em "velocidade máxima para mexer nas leis laborais", mas com "travão de mão puxado para combater a discriminação salarial".

A CGTP recorda uma greve de mulheres na Ford em junho de 1968, pela paridade salarial, já que os trabalhadores masculinos ganhavam 15% mais, para dizer que 58 anos depois, o Governo português falha na transposição da diretiva "cujo objetivo é combater a discriminação salarial e remuneratória entre mulheres e homens".

A central sindical salienta ainda que em Portugal, os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que as mulheres recebem rendimentos salariais líquidos inferiores, em média, em 14,4% ao recebido pelos homens trabalhadores. .

A Lusa questionou na sexta-feira o ministério do Trabalho sobre a transposição da diretiva, que terminava no domingo, mas ainda não obteve resposta.