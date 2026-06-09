Habitação. Custos da construção nova sobem 5,9% em abril com subidas na mão de obra e materiais

Os custos de construção de habitação nova subiram 5,9% em termos homólogos em abril, tendo havido subidas no preço dos materiais (4,7%) e da mão-de-obra (7,3%), segundo a estimativa do INE divulgada esta terça-feira.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de variação homóloga de 5,9% do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) em abril é 0,2 pontos percentuais (p.p.) mais alta que no mês anterior.

No mês em análise, os preços dos materiais aumentaram, em termos homólogos, 4,7% e os custos com mão-de-obra avançaram 7,3% contra, respetivamente, 3,7% e 8,1% no mês anterior e 0,8% e 7,2% um ano antes.

O custo da mão-de-obra contribuiu com 3,4 pontos percentuais (3,7 pontos percentuais no mês anterior) para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN, enquanto os materiais registaram um contributo de 2,5 pontos percentuais (2,0 pontos percentuais no mês de março).

De acordo com o INE, entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço estão o gasóleo, com uma subida de cerca de 30%, e o fio de cobre nu e revestido e os azulejos e mosaicos, com subidas de 15% acima do período homólogo.

Em sentido inverso, os aparelhos de climatização desceram cerca de 25% e os produtos pré-fabricados de betão recuaram 5%.

Quanto à taxa de variação mensal (em abril face a março) do ICCHN foi de 0,8%, menos 0,4 pontos percentuais do que no mês anterior e 0,1 pontos percentuais acima de abril de 2025.

Para a variação mensal, a mão-de-obra contribuiu com 0,1 pontos percentuais e o preço dos materiais com 0,7 p.p. (0,2 e 1,0 p.p. em março, respetivamente).

O INE revê em baixa em 0,1 p.p. a variação do ICCHN em março para 5,7%, em resultado da revisão em baixa do custo da mão-de-obra em 0,1 p.p.