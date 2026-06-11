Grupo SER assume liderança das residências assistidas e aponta às 2.000 camas até 2030

O grupo SER – Senior Exclusive Residences vai assumir a liderança do setor das residências assistidas em Portugal até ao final de 2026, alcançando 1.386 camas em funcionamento distribuídas por 16 unidades, na sequência da aquisição de cinco unidades do Grupo Naturidade e da entrada em operação de novas camas financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

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A expansão resulta da compra de cinco unidades de cuidados continuados ao Grupo Naturidade, com 296 camas, num negócio avaliado em 9,5 milhões de euros, que se juntam às 660 camas já detidas pelo grupo. Até novembro deste ano entrarão ainda em funcionamento 430 novas camas de cuidados continuados, correspondentes a um investimento global de 22 milhões de euros.

“No final do ano iremos ter em funcionamento 1.386 camas distribuídas por 16 unidades localizadas entre o Minho e a Grande Lisboa. A aquisição das operações do Grupo Naturidade é um passo decisivo na ambição de liderar o setor e na consolidação da presença do SER no centro do país”, afirma Pedro Capitão, CEO do grupo, citado em comunicado.

Segundo o responsável, a estratégia de crescimento continuará nos próximos anos. “No decurso de 2027, vamos acrescentar mais 42 camas às unidades que adquirimos ao Grupo Naturidade, fixando-nos nessa altura nas 1.428 camas. Mas não ficaremos por aí: temos um ‘pipeline’ de novos investimentos em avaliação e negociação para alcançar, até 2030, as duas mil camas em operação”, acrescentou.

Com a integração das unidades do Grupo Naturidade, o grupo SER passará a superar a capacidade instalada dos principais operadores do setor. A empresa estima igualmente um forte crescimento da faturação, passando dos cerca de 15 milhões de euros registados em 2025 para 45 milhões de euros em 2027, quando as 16 unidades estiverem em pleno funcionamento.

“2027 vai ser o ano de consolidação do grupo SER como o operador de referência do setor em Portugal, uma marca que representa a qualidade de serviço para os segmentos médio e médio-alto nas regiões Norte, Centro e de Lisboa”, destaca Pedro Capitão.

O CEO sublinha ainda que a expansão está alinhada com as necessidades do país. “O grupo está a executar a visão que o acionista CoRe Capital tem para um setor que o Estado português considera prioritário, quer para descongestionar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), quer para assegurar uma vida confortável a uma das populações mais envelhecidas da Europa”, afirma.

Falta de camas é desafio nacional

A totalidade das 430 novas camas previstas para entrar em funcionamento este ano será integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), reforçando a resposta numa área considerada estratégica para o sistema de saúde.

“Há uma aposta clara do SER num setor que o Estado considera uma prioridade nacional, com falta de 30 mil novas camas a médio prazo”, afirma Pedro Araújo e Sá, sócio da CoRe Capital e presidente do conselho de administração do grupo SER.

O responsável garante que a sociedade gestora continuará a apoiar o crescimento da empresa. “A CoRe Capital continuará a dotar o SER do capital necessário para que este consolide a sua liderança, tanto nas camas de cuidados continuados, como nas camas em residências onde as pessoas mais velhas possam viver com qualidade em Portugal”, acrescenta.

Humanização e investigação

Paralelamente ao crescimento da capacidade instalada, o grupo está a investir na diferenciação dos seus serviços, apostando na personalização das respostas e na investigação científica aplicada ao envelhecimento.

“Estamos a reformular as nossas unidades para que tenham ofertas segmentadas para os diferentes tipos de procura, apresentando, a preços acessíveis, perfis de assistência cada vez mais ajustados aos interesses e às condições de saúde de quem nos procura, cumprindo a nossa missão de ter clientes e famílias felizes”, explica Francisco Ribeiro, administrador responsável pelas operações.

O grupo desenvolve atualmente projetos de investigação com a Universidade do Porto nas áreas das demências, nutrição, fisioterapia, cognição e terapia ocupacional.

“Temos como objetivo certificar todas as unidades, nos próximos dois anos, na metodologia de cuidado Humanitude, reforçando a nossa diferenciação face à concorrência”, revela Francisco Ribeiro.