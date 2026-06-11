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Santarém recebe investimento de 450 milhões associado ao Mundial 2030

11 jun, 2026 - 22:25 • Lusa

Investimento privado de 450 milhões de euros vai avançar em Santarém no âmbito do Mundial de Futebol de 2030. Projeto prevê a criação de 800 postos de trabalho diretos e a atração de 1,5 milhões de visitantes por ano. Infraestrutura deverá entrar em funcionamento em abril de 2030.

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O concelho de Santarém vai receber um investimento privado de 450 milhões de euros associado ao Campeonato do Mundo de Futebol de 2030, prevendo a criação de 800 postos de trabalho diretos e a atração de cerca de 1,5 milhões de visitantes por ano.

Apresentado publicamente no Convento de São Francisco, o projeto "Viva Mundo" tem abertura prevista para 29 de abril de 2030 e é apresentado como uma infraestrutura "âncora com impacto económico e turístico à escala regional e nacional", contribuindo para "reforçar a projeção de Santarém como destino de investimento internacional".

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De acordo com a Câmara Municipal, a escolha de Santarém reflete "um sinal de confiança" num território que tem vindo a ganhar visibilidade, nomeadamente devido à sua localização geográfica, às acessibilidades rodoviárias e ferroviárias e à proximidade a futuras infraestruturas estruturantes.

De acordo com os elementos apresentados durante a apresentação, o projeto "Viva Mundo" ocupará uma área de cerca de 800 mil metros quadrados (80 hectares).

O conceito assenta na criação de um parque temático dedicado ao futebol, estruturado em várias zonas funcionais. No centro do recinto ficará o "Football World", descrito como o núcleo principal do projeto, com quatro subzonas temáticas: "Centre Circle", "Passion", "Glory" e "Fantasy", organizadas em torno de um lago central.

O projeto integra ainda uma zona de entretenimento, com uma arena com capacidade para cerca de 4.000 pessoas, destinada à realização de concertos, espetáculos e eventos ao vivo, e uma "Fan Zone", pensada como um espaço interativo, com experiências imersivas.

Em declarações após a apresentação pública do projeto, o presidente da Câmara de Santarém considerou que o projeto "Viva Mundo" vai "revolucionar" o concelho e contribuir para o desenvolvimento da região, destacando o impacto económico e a criação de emprego.

O autarca classificou a iniciativa como "um parque temático dedicado ao futebol", com potencial para gerar valor "à escala nacional e regional", apontando como referências equipamentos semelhantes em cidades como Paris ou Orlando.

Segundo o responsável, o município tem vindo a trabalhar com os investidores desde o início do ano, defendendo que a escolha de Santarém resultou da sua "localização estratégica, acessibilidades rodoviárias e ferroviárias e proximidade a futuras infraestruturas", incluindo o novo aeroporto.

"Somos servidos pelos principais eixos rodoviários e pela principal linha férrea e temos projetos importantes de ligação ao futuro aeroporto internacional", afirmou o autarca, acrescentando que o clima também foi um fator relevante para a instalação do projeto.

O autarca reiterou que o equipamento deverá entrar em funcionamento em 2030, em paralelo com o arranque do Mundial, competição que Portugal vai coorganizar com Espanha e Marrocos, sublinhando tratar-se de uma infraestrutura que funcionará durante todo o ano.

O presidente da autarquia destacou ainda o impacto regional do projeto, defendendo uma abordagem intermunicipal no planeamento, uma vez que os efeitos se estenderão ao "conjunto do território do Oeste e Vale do Tejo".

Neste contexto, apontou como prioritário o desenvolvimento de um novo nó intermodal em Santarém, junto ao CNEMA, para "reforçar a ligação ferroviária e rodoviária", bem como integrar "soluções inovadoras de mobilidade", incluindo um vertiporto.

Relativamente às acessibilidades, o autarca reconheceu a necessidade de reforço do investimento público na região, defendendo a concretização de projetos rodoviários como a A13 e melhorias na ferrovia, embora considere que o concelho já dispõe de uma rede relevante de autoestradas.

O gestor do projeto "Viva Mundo", Carlos Carreiras, afirmou que o empreendimento está a cumprir um calendário "muito exigente", indicando que os primeiros compromissos de aquisição de serviços e equipamentos deverão ser assumidos já a partir de setembro.

Segundo o responsável, até ao final do ano deverá decorrer a fase de adjudicações, em paralelo com o processo de licenciamento, estando previsto que os primeiros trabalhos no terreno avancem no início do próximo ano.

"O investimento resulta sobretudo da iniciativa de dois principais promotores, o grupo JFA e um investidor de origem inglesa, que agregaram outros parceiros internacionais", afirmou Carlos Carreiras.

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