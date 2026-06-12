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Preço dos combustíveis: gasóleo vai ficar mais barato na próxima semana, mas gasolina volta a subir

12 jun, 2026 - 10:21 • Olímpia Mairos

A instabilidade no Médio Oriente continua a influenciar a evolução dos preços dos combustíveis.

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Os preços dos combustíveis vão voltar a alterar-se na próxima semana, mas em sentidos opostos. Segundo previsões avançadas à Renascença por fonte da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec), o preço do gasóleo simples deverá descer cerca de três cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá registar uma subida de um cêntimo.

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Caso estas previsões se confirmem, os automobilistas que utilizam veículos a gasóleo poderão beneficiar de um ligeiro alívio na carteira, ao passo que os condutores de veículos a gasolina enfrentarão um pequeno agravamento dos custos de abastecimento.

Os valores praticados poderão, no entanto, variar entre postos de abastecimento, uma vez que o mercado português dos combustíveis é liberalizado. Cada operador define livremente os preços de venda ao público, tendo em conta fatores como a localização, a concorrência na zona e eventuais campanhas promocionais.

De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasóleo simples situava-se esta sexta-feira nos 1,86 euros, enquanto a gasolina simples 95 apresentava um preço médio de 1,928 euros por litro.

Instabilidade no Médio Oriente mantém pressão sobre o petróleo

A evolução dos preços continua fortemente condicionada pelo contexto geopolítico internacional, em particular pelas tensões no Médio Oriente, uma das regiões mais sensíveis para o mercado energético mundial.

Entre as principais preocupações dos investidores está a situação no Estreito de Ormuz, corredor marítimo estratégico por onde passa uma parte significativa das exportações globais de petróleo e gás natural. Qualquer ameaça à circulação nesta rota tem potencial para provocar aumentos imediatos nas cotações internacionais do crude, acabando por se refletir nos preços dos combustíveis pagos pelos consumidores.

O Governo mantém disponível o mecanismo extraordinário de compensação fiscal através do ajustamento do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). A medida pode ser acionada quando a variação semanal dos preços ultrapassa os 10 cêntimos por litro, com o objetivo de mitigar o impacto das oscilações mais acentuadas junto dos consumidores.

Para já, as alterações previstas para a próxima semana ficam muito abaixo desse limiar. Ainda assim, a evolução dos mercados internacionais continuará a ser determinante para a trajetória dos preços dos combustíveis nas próximas semanas.

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