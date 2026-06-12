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TAP conclui plano de reestruturação e devolve 25 milhões ao Estado
12 jun, 2026 - 14:42 • Lusa
TAP fecha reestruturação exigida por Bruxelas, devolve 24,99 milhões ao Estado e prepara nova fase com privatização parcial em curso.
A TAP concluiu oficialmente o plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia em 2021, após finalizar a alienação das participações na Cateringpor e na SPdH - Serviços Portugueses de Handling, anunciou hoje a companhia.
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