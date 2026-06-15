Banco de Portugal prevê défice de 0,2% este ano e de 0,5% em 2027

[Atualizado às 13h10]

O Banco de Portugal prevê um défice de 0,2% do PIB este ano, mais pessimista do que a previsão de um saldo nulo do Governo, e um saldo negativo de 0,5% em 2027 e 2028.

Segundo o Boletim Económico divulgado esta segunda-feira, esta projeção reflete a "incorporação de novas medidas, no âmbito do pacote da habitação (0,1% do PIB), dos apoios a famílias e empresas afetadas pelas tempestades e das decorrentes despesas de reconstrução (0,4% do PIB) e da mitigação do aumento dos preços da energia (0,1% do PIB)".

"Apesar da deterioração na situação orçamental, Portugal mantém-se como um dos poucos países da área do euro com um saldo orçamental próximo do equilíbrio ou em excedente", lê-se no documento.

Já a dívida pública deverá continuar a trajetória de redução, para 85,7% do PIB este ano, 82,5% em 2027 e 79,5% em 2028, segundo as estimativas do banco central.

Banco de Portugal mantém previsão de crescimento

O Banco de Portugal manteve a previsão de crescimento da economia portuguesa em 1,8% em 2026, segundo as estimativas inscritas no Boletim Económico de junho.

Esta previsão é mais pessimista do que a do Governo, que estima um crescimento de 2% este ano.

Já para os próximos anos as projeções são de um crescimento de 1,6% em 2027 e 1,8% em 2028, enquanto a inflação “deverá subir para 3,1% em 2026 e retornar a valores próximos de 2% nos anos seguintes”.