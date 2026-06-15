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BCE diz que euro digital é uma oportunidade para acabar com as dependências da UE

15 jun, 2026 - 13:23 • Lusa

Para a responsável, será possível mudar este panorama com o euro digital, que daria à Europa “um instrumento de pagamento que funciona em toda a União”.

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A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, considerou esta segunda-feira que o euro digital é uma oportunidade para colocar fim à dependência dos sistemas de pagamento que já se arrasta há demasiado tempo na União Europeia (UE).

Lagarde recordou, numa conferência em Frankfurt (Alemanha), que a Europa não possui um sistema europeu de cartões próprio e depende, por exemplo, das empresas norte-americanas Visa ou Mastercard.

Os sistemas internacionais representam mais de 60% dos pagamentos com cartão e 13 dos 21 países da zona do euro não têm um sistema de cartões nacional, acrescentou Lagarde na conferência “Dinheiro em transição: digitalização e inovação nos pagamentos”, organizada pelo BCE.

Para a responsável, será possível mudar este panorama com o euro digital, que daria à Europa “um instrumento de pagamento que funciona em toda a União”.

O Parlamento Europeu deverá votar em julho a legislação para o euro digital, sendo necessária uma aprovação para que o BCE avance com o projeto e o emita.

Lagarde salientou também que, dadas as atuais tensões geopolíticas, “a propriedade da infraestrutura financeira é um instrumento de poder, pelo que a soberania agora importa onde antes não importava”.

Neste contexto, a presidente do BCE afirmou ainda que o acordo anunciado entre o Irão e os Estados Unidos, caso seja confirmado com a assinatura nos próximos dias, é motivo de satisfação, embora se tenha mostrado cautelosa, uma vez que ainda há muitos aspetos por definir.

Lagarde destacou, em particular, a importância de se conseguir a reabertura do estreito de Ormuz, porque é precisamente o encerramento dessa passagem, “pela qual circula um volume significativo de gás e petróleo, que levou a um aumento fenomenal dos custos das matérias-primas e a muita instabilidade”.

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