PSI em baixa com a Galp a cair mais de 4%

A bolsa de Lisboa invertia esta segunda-feira a tendência da abertura e negociava em baixa, ao contrário das praças europeias, com a Galp a cair 4,08% para 18,34 euros.

Cerca das 09h15 em Lisboa, o PSI baixava 0,55% para 9.043,37 pontos, com sete empresas a descer e nove a subir.

Às ações da petrolífera seguiam-se as da Semapa e da EDP, que desciam ambas 1,46% para 23,60 euros e para 4,40 euros.

A REN, a EDP Renováveis e a NOS cediam respetivamente 0,99% para 3,51 euros, 0,95% para 13,50 euros e 0,93% para 5,35 euros.

A Sonae desvalorizava-se 0,61% para 1,97 euros.

Em sentido contrário, a subir mais de 3,4% estavam Ibersol e a Mota-Engil, que se valorizavam 3,45% para 10,78 euros e 3,43% para 4,95 euros.

Também em alta estavam a Teixeira Duarte, os CTT e o BCP, que avançavam 2,90% para 0,48 euros, 2,67% para 6,15 euros e 1,77% para 0,97 euros.

A Corticeira Amorim e a Navigator valorizavam-se 0,91% para 6,63 euros e 0,45% para 3,57 euros.

As outras duas ações que subiam de cotação eram a Altri (0,40% para 5,05 euros) e a Jerónimo Martins (0,17% para 17,79 euros).

Na Europa, as principais bolsas abriram hoje a subir mais de 1,4% e com o preço do petróleo a cair mais de 5%, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar um acordo de paz com o Irão.

As perspetivas otimistas levam o preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em agosto, a recuar 5,07% para 82,90 dólares.

Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq registam avanços de 1,01% e 1,99%, respetivamente, depois de na sexta-feira o primeiro ter fechado a subir 0,70% e o segundo a avançar 0,31%.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desloca-se esta segunda-feira a França para participar na cimeira de líderes do G7, depois de ter anunciado um acordo com o Irão para pôr fim à guerra e reabrir o estreito de Ormuz.

A cimeira do G7 na localidade francesa de Evián, na fronteira com a Suíça, será a primeira reunião entre os líderes dos Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá e Japão desde o início da guerra com o Irão, que provocou graves perturbações no mercado de petróleo mundial.

Trump tentará na cimeira definir os detalhes do acordo com o Irão, embora não se espere a presença nem do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, nem do príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salmán.

O acordo pretende pôr fim ao conflito iniciado depois da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica no passado dia 28 de fevereiro, que permitirá a reabertura imediata do estreito de Ormuz, uma via chave para o comércio petrolífero.

Na agenda do dia destaca-se na zona euro a produção industrial de abril, enquanto nos EUA a semana é marcada pela reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed), que começará na terça-feira e terminará na quarta-feira, e da qual se espera a manutenção das taxas diretoras na faixa entre 3,5% e 3,75%.

O euro estava em alta e subia 0,34% para 1,1607 dólares, no mercado de câmbios de Frankfurt.