​Marcas no Rock in Rio. Afinal quanto vale estar no festival?

Há 22 anos em Portugal, o Rock in Rio Lisboa apresenta-se como um festival onde a música tem o papel principal, mas hoje está longe de ser o único chamariz do evento.

Quisemos saber o proveito que as marcas têm por estarem no Rock in Rio Lisboa. A resposta não tem um número.

“No Rock in Rio, uma marca associada ao festival, um e um nunca pode dar dois, um e um tem de dar sempre dez”, diz Luís Soares, diretor de marketing do Rock in Rio Lisboa.

“Imagine um concerto como o de Rod Stewart, que, se calhar, é o último da carreira dele. Imagine uma marca proporcionar aos seus consumidores uma experiência que vai perdurar para sempre na memória afetiva dos consumidores. Isso não tem preço, não tem valor”, argumenta.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Luís Soares não esconde o orgulho de pertencer à “família Rock in Rio Lisboa” há 11 anos. Depois de ter passado pelo mercado da música britânico, voltou para Portugal e aqui tem ajudado a, a cada dois anos, erguer nova edição do festival. Perdão, mais do que um festival, esclarece.

“Mais até do que um festival, é um grande movimento, é uma grande plataforma de comunicação, um grande amplificador e um grande ecossistema onde várias marcas coabitam em torno daquilo que é um território de excelência, que é o território da música e o território do entretenimento”, diz à Renascença.

Nesta lógica, Luís Soares insiste que uma marca associar-se ao Rock in Rio Lisboa tem um lado mensurável, mas outro que não se consegue traduzir em números.

“Tem o retorno mediático, o ‘average media value’, o retorno do enchimento em cada euro que é investido numa associação de marca, a visibilidade, leads, pontos de contato, retorno mediático nas televisões, no digital, tudo isso é facilmente mensurável. No entanto, aquilo que não é mensurável, está para existir essa métrica, é a do sentimento, a da memória afetiva e a da memória coletiva, isso não tem um preço”, reforça.

Olhando para as duas décadas de história do Rock in Rio Lisboa, o diretor de Marketing considera que há “momentos icónicos” que, quem veio, não esquece.

“Toda a gente se lembra dos momentos icónicos que marcaram a história da música em Portugal com o Rock in Rio, seja o concerto da Amy Winehouse, em 2008, o dos Rolling Stones em 2014, o de Scorpions há dois anos, o Nuno Bettencourt que atuou aqui e cantou o hino nacional para uma multidão. Todos esses momentos são impossíveis de se medir daquilo que é o impacto que gera para todos os patrocinadores, para as marcas, os parceiros que realmente utilizam a plataforma Rock in Rio para terem uma grande festa e chegarem o mais longe possível com os seus consumidores”, remata.