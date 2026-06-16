- Noticiário das 20h
- 16 jun, 2026
-
Energia
Petróleo desce para 78 dólares, o valor mais baixo em três meses
16 jun, 2026 - 20:54 • Ricardo Vieira, com Reuters
Anúncio de acordo entre EUA e Irão e para reabertura do Estreito de Ormuz fazem cair preços.
O preço do petróleo desceu esta terça-feira para o valor mais baixo dos últimos três meses, com o anúncio de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão e da reabertura do Estreito de Ormuz.
Os contratos futuros do petróleo Brent – que serve de referência para a Europa – recuaram 4,21 dólares, ou 5,1%, para encerrarem nos 78,96 dólares por barril, segundo a agência Reuters.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O petróleo norte-americano West Texas Intermediate (WTI) caiu 4,70 dólares, ou 5,8%, fixando-se nos 76,05 dólares por barril.
Estes são os valores de fecho mais baixos para o Brent desde 2 de março e para o WTI desde 4 de março.
Opinião de João Duque
Combustíveis devem ficar mais baratos para a semana com acordo entre EUA e Irão
É importante que se "verifique uma ausência de ata(...)
A guerra entre os Estados Unidos e o Irão teve início a 28 de fevereiro. Antes do início do conflito, cerca de 20% do abastecimento mundial de petróleo transitava pelo Estreito de Ormuz, que ficou bloqueado.
Os contornos do acordo provisório para pôr fim à guerra começaram a ser conhecidos esta terça-feira.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o entendimento impedirá Teerão de desenvolver uma arma nuclear, enquanto um responsável norte-americano revelou que o acordo permitirá ao Irão retomar a venda de petróleo após a sua assinatura.
O acordo prolongará por mais 60 dias o frágil cessar-fogo anunciado em abril e permitirá a reabertura do Estreito de Ormuz, que o Irão tem mantido praticamente bloqueado desde os primeiros ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o país.
A reabertura daquela via marítima, uma das mais importantes rotas mundiais para o transporte de petróleo, é vista como um elemento crucial para a estabilidade dos mercados energéticos e para a redução das tensões na região.
- Noticiário das 20h
- 16 jun, 2026
-