Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Governo alarga prazo para entrega da declaração anual do IRC (Modelo 22)

17 jun, 2026 - 16:30 • Daniela Espírito Santo

O prazo para a entrega da declaração anual do IRC (Modelo 22), originalmente marcado para 31 de maio, foi estendido até 30 de junho.

A+ / A-

O prazo para a entrega da declaração anual do IRC (Modelo 22) foi alargado até 30 de junho. O Governo decidiu prolongar o prazo de entrega da declaração referente aos rendimentos de 2025, avança, esta quinta-feira, a Ordem dos Contabilistas.

Na curta mensagem publicada no site da Ordem é dito que, segundo o despacho, assinado pela secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, datado de hoje, o alargamento do prazo acontece "sem quaisquer acréscimos ou penalidades".

A data original para a finalização da entrega referente ao ano passado era 31 de maio, mas já tinha sigo alargada até 19 de junho. Desta feita, e dois dias antes do término, o prazo volta a ser estendido.

Tal medida costuma acontecer em contextos de elevada carga declarativa, para garantir mais tempo às empresas e aos contabilistas para procederem ao cumprimento das obrigações legais sem falhar prazos. Desta feita, no entanto, e segundo o despacho, o prazo foi alargado "com vista a acomodar as circunstâncias excecionais resultantes de sucessão anómala de tempestades", que "interferiram com o normal decurso dos procedimentos de encerramento de contas".

Até esta quarta-feira, e segundo a missiva, já foram submetidas "mais de 500 mil declarações", faltando ainda a submissão de cerca de cem mil declarações.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera de Ronaldo e da seleção: Pelo que mais esperariam à chuva os adeptos em Houston?

Mundial 2026

À espera de Ronaldo e da seleção: Pelo que mais esperariam à chuva os adeptos em Houston?

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Petit: "Ainda não encontrámos a dupla de centrais"

Petit: "Ainda não encontrámos a dupla de centrais"

Técnico apresenta novo Formula Student

Técnico apresenta novo Formula Student

No Gerês, cada pastor guarda o gado à vez

No Gerês, cada pastor guarda o gado à vez