- Noticiário das 17h
- 17 jun, 2026
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Governo alarga prazo para entrega da declaração anual do IRC (Modelo 22)
17 jun, 2026 - 16:30 • Daniela Espírito Santo
O prazo para a entrega da declaração anual do IRC (Modelo 22), originalmente marcado para 31 de maio, foi estendido até 30 de junho.
O prazo para a entrega da declaração anual do IRC (Modelo 22) foi alargado até 30 de junho. O Governo decidiu prolongar o prazo de entrega da declaração referente aos rendimentos de 2025, avança, esta quinta-feira, a Ordem dos Contabilistas.
Na curta mensagem publicada no site da Ordem é dito que, segundo o despacho, assinado pela secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, datado de hoje, o alargamento do prazo acontece "sem quaisquer acréscimos ou penalidades".
A data original para a finalização da entrega referente ao ano passado era 31 de maio, mas já tinha sigo alargada até 19 de junho. Desta feita, e dois dias antes do término, o prazo volta a ser estendido.
Tal medida costuma acontecer em contextos de elevada carga declarativa, para garantir mais tempo às empresas e aos contabilistas para procederem ao cumprimento das obrigações legais sem falhar prazos. Desta feita, no entanto, e segundo o despacho, o prazo foi alargado "com vista a acomodar as circunstâncias excecionais resultantes de sucessão anómala de tempestades", que "interferiram com o normal decurso dos procedimentos de encerramento de contas".
Até esta quarta-feira, e segundo a missiva, já foram submetidas "mais de 500 mil declarações", faltando ainda a submissão de cerca de cem mil declarações.
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