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Municípios avançam com apoio financeiro para reforçar distribuição de jornais

17 jun, 2026 - 15:23 • Beatriz Lencastre

Governo abre concurso para garantir a distribuição de jornais no interior do país, que prevê um financiamento direto aos pontos de venda de imprensa, com valores de 3.500 euros para concelhos com até cinco mil habitantes e 2.500 euros para municípios entre cinco mil e dez mil habitantes.

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Municípios avançam com apoio financeiro para reforçar distribuição de jornais

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) vai avançar com um apoio financeiro destinado a reforçar os pontos de venda de jornais em todo o território nacional, com especial enfoque nos municípios de baixa densidade populacional.

Esta medida prende-se com a abertura, por parte do Governo, de um concurso de três milhões de euros para garantir a distribuição de jornais no interior do país.

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A medida prevê um financiamento direto aos pontos de venda de imprensa, com valores de 3.500 euros para concelhos com até cinco mil habitantes e 2.500 euros para municípios entre cinco mil e dez mil habitantes.

As autarquias poderão ainda reforçar este apoio em até 20%, segundo explicou o presidente da ANMP, Pedro Pimpão, no final da reunião do conselho diretivo, em Coimbra.

O objetivo do programa passa por garantir a continuidade do acesso à imprensa escrita em regiões onde a quebra de vendas e a desertificação populacional têm dificultado a sustentabilidade da rede de distribuição.

Pedro Pimpão sublinha que a articulação entre o Estado e as autarquias poderá ser decisiva para garantir a coesão territorial no acesso à informação, assegurando que a imprensa escrita chega a todo o país.

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