Portugal desce no Ranking Mundial de Competitividade

Portugal caiu três posições no Ranking Mundial de Competitividade do International Institute for Management Development (IMD), e está agora no 40.º lugar entre as 70 economias analisadas. Ainda assim, o país registou melhorias em vários indicadores económicos. Portugal ocupa o “quarto lugar mundial nas Receitas do Turismo, a 11.ª posição nos Fluxos de Investimento Direto Estrangeiro em percentagem do PIB, o 12.º lugar nos baixos níveis de exclusão jovem e o terceiro lugar na menor concentração das exportações por produto”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os dados foram divulgados, em comunicado, pela Porto Business School (PBS), “parceira exclusiva do IMD em Portugal para a recolha, análise e divulgação dos resultados nacionais”.

Segundo o relatório deste ano, Portugal subiu sete posições no indicador do Desempenho Económico, alcançando o 35.º lugar. Ainda assim, registou quedas em áreas consideradas fundamentais para a competitividade, como a Eficiência Governativa (41.º Lugar), a Eficiência Empresarial (45.º) e as Infraestruturas (31.º). “A queda é o resultado das práticas de gestão (53.º), do mercado de trabalho (46.º) e da produtividade (48.º), a que se somam fragilidades persistentes no empreendedorismo, na dimensão das pequenas e médias empresas (PME), na formação dos colaboradores e nas competências financeiras das empresas”, refere o documento. Carga fiscal retira “motivação aos portugueses” O país “tem mostrado bons indicadores económicos, nomeadamente através do turismo, mas está a perder qualidades que, apesar de não se refletirem imediatamente no crescimento económico, provavelmente vão deteriorar as capacidades que Portugal pode vir a ter no futuro para crescer de forma sustentável”, diz à Renascença Filipe Grilo, especialista em economia da PBS. Para o economista, o indicador mais preocupante do relatório é a eficiência empresarial. “Portugal destaca-se negativamente pelo apoio à formação dos trabalhadores, esse é claramente o pior indicador que nós temos”, afirma, “e depois, nota-se cada vez mais uma discrepância na utilização da inteligência artificial (IA) por parte das empresas portuguesas [relativamente a empresas estrangeiras]”.