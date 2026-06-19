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Combustíveis

Boa notícia para os condutores: gasóleo cai 11 cêntimos e gasolina 6 já na segunda-feira

19 jun, 2026 - 09:37 • Olímpia Mairos

Queda dos preços surge após o anúncio de um entendimento entre Estados Unidos e Irão.

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Os preços dos combustíveis deverão voltar a descer na próxima semana, com reduções expressivas tanto na gasolina como no gasóleo. Segundo informações avançadas pela Anarec à Renascença, com base nas previsões de quinta-feira, a partir de segunda-feira a gasolina deverá ficar cerca de 6 cêntimos mais barata por litro, enquanto o gasóleo poderá registar uma descida de 11 cêntimos.

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A descida surge após o anúncio de um entendimento entre os Estados Unidos e o Irão destinado a pôr fim ao conflito no Médio Oriente. A notícia contribuiu para aliviar a pressão nos mercados internacionais da energia, refletindo-se de imediato na cotação do petróleo.

O barril de Brent, referência para a Europa, recuou, na quinta-feira, cerca de 3%, fixando-se nos 77,1 dólares (67,17 euros), depois de ter sido conhecida a assinatura do memorando de entendimento entre Washington e Teerão. A redução do preço do crude abre espaço para um alívio nos custos dos combustíveis vendidos ao consumidor.

Apesar das previsões, os preços finais poderão variar entre postos de abastecimento. Em Portugal, o mercado dos combustíveis é liberalizado, permitindo que cada operador ajuste os valores praticados de acordo com a sua estratégia comercial e localização.

Nos últimos meses, marcados por fortes oscilações nos mercados energéticos, o Governo tem recorrido ao mecanismo extraordinário de redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). Esta medida pode ser acionada quando a variação semanal dos preços ultrapassa os 10 cêntimos por litro, procurando mitigar o impacto das subidas junto dos consumidores.

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