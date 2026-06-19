Portugal e França nos negócios é um amor correspondido

Portugal é hoje parceiro comercial de pleno direito de uma das maiores economias da Europa, a França. Os empresários nacionais e o país conquistaram esse lugar ao longo das últimas décadas e hoje atraem capital na mesma medida que investem no exterior. É uma das conclusões do estudo “Portugal e França: Economia, Competitividade e Oportunidades de Crescimento”, de Pierre Debourdeau, que será apresentado esta sexta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo este trabalho, promovido pelos Conselheiros do Comércio Externo da França, em parceria com a Eurogroup Consulting Portugal, a relação entre os dois países evoluiu para “um patamar em que ambos participam cada vez mais nas cadeias de valor, centros de competência e projetos industriais de dimensão europeia”. Portugal já não é o país dos baixos salários, garante o autor deste estudo. Hoje recebe “funções estratégicas e centros de engenharia, tecnologia e operações críticas para alguns dos maiores grupos franceses, numa transformação que está a alterar a natureza da relação económica entre os dois países”.

Exemplos não faltam. Os franceses estão na Altice, antiga Portugal Telecom, compraram agora o Novo Banco e estão na corrida pela TAP. No sentido inverso, a EDP Renovável investe fortemente em solo francês. Pierre Debourdeau garante à Renascença que é “um namoro recíproco”, e esta não é “uma resposta politicamente correta”. “Portugal é hoje um parceiro muito respeitado”, acrescenta. “Imagine o nível de confiança que devemos ter para um banco comprar um banco?”, questiona Pierre Debourdeau. França já é o maior investidor europeu em stock, em volume ocupa a segunda posição, atrás de Espanha, com 18,8 mil milhões de euros investidos em Portugal. É o terceiro destino das exportações portuguesas, o terceiro fornecedor comercial do país, tem mais de 1.600 filiais e garante aproximadamente 130.000 postos de trabalho. O que explica a atratividade de Portugal? Segundo este estudo, os investidores franceses privilegiam a previsibilidade, que decorre da estabilidade institucional, do enquadramento europeu e da abertura ao exterior. Outra mais-valia são as pessoas. “Portugal tem uma das populações mais qualificadas da Europa do Sul, com 43% dos jovens entre os 25 e os 34 anos com ensino superior e um nível de proficiência em inglês que coloca o país em sexto lugar mundial”. Destaca-se ainda a localização geográfica de Portugal. Uma posição atlântica privilegiada, uma rede única de ligação ao espaço lusófono, infraestruturas como Sines e uma matriz energética onde as fontes renováveis já representam mais de 70% do consumo elétrico. As ameaças O outro lado da moeda são os “bloqueios”, que podem condicionar os investimentos. O autor identifica quatro situações específicas: 1. A morosidade judicial e a imprevisibilidade. Pierre defende, por exemplo, “um claro recuo, para que a arbitragem não tenha recurso, como acontece nos outros países”. 2. O licenciamento lento e com resultados imprevisíveis, que afeta sobretudo projetos industriais e infraestruturas. 3. Os atrasos na ferrovia e na mobilidade limitam a capacidade de Portugal de se integrar em cadeias de valor mais sofisticadas e de atrair talento. 4. A pressão crescente sobre a necessidade de reter talento qualificado.

