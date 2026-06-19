​Tik Tok Shop chega a Portugal

O TikTok Shop chegou a Portugal. Trata-se de uma funcionalidade disponível na rede social que permite aos utilizadores fazer compras, sem sair da aplicação.

O Tik Tok Shop já estava disponível desde o ano passado noutros mercados europeus, como por exemplo Espanha, França, Alemanha e Itália, e foi implementada na Ásia, em 2022. Está agora disponível em Portugal, desde 15 de junho.

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As vendas podem ser feitas por dois tipos de utilizadores: ou empresas que já estão legalmente constituídas ou utilizadores individuais que pretendem vender produtos de terceiros.

No que toca aos utilizadores individuais, têm de ter mais de 18 anos e reunir determinados critérios, sendo que nalguns países, por exemplo, é exigido um determinado número mínimo de seguidores.

De acordo com a experiência de Tik Tok Shop noutros mercados, é possível fazer compras através de links disponibilizados num vídeo, durante uma “live” ou na “vitrine” do vendedor.

Segundo o Tik Tok, em 2025 estavam registados em Portugal mais de quatro milhões de utilizadores ativos nesta rede social.