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Combustíveis arrancam a semana com nova queda dos preços

22 jun, 2026 - 06:30 • Olímpia Mairos

Alívio nos mercados internacionais deverá refletir-se numa redução significativa dos preços nos postos de abastecimento, apesar do ajustamento do desconto no ISP decidido pelo Governo.

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Os preços dos combustíveis deverão registar uma descida expressiva em Portugal esta segunda-feira, com o gasóleo simples a baixar cerca de 10 cêntimos por litro e a gasolina simples 95 a recuar aproximadamente cinco cêntimos, segundo estimativas avançadas pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) à Renascença.

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Apesar destas previsões, os consumidores poderão encontrar diferenças entre postos de abastecimento, uma vez que o mercado português dos combustíveis é liberalizado. Isso permite que cada operador defina os preços praticados de acordo com fatores como a localização, os custos operacionais e a estratégia comercial.

A esperada redução surge numa altura em que se verifica um alívio da pressão nos mercados internacionais do petróleo, associado à diminuição das tensões geopolíticas no Médio Oriente, um dos fatores que tem influenciado a volatilidade dos preços da energia nas últimas semanas.

Paralelamente, o Governo anunciou uma alteração ao mecanismo extraordinário de desconto aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). A medida implica uma redução do apoio fiscal de 1,8 cêntimos por litro no gasóleo e de 1 cêntimo por litro na gasolina.

Num despacho publicado na sexta-feira, o Executivo justifica a decisão com a perspetiva de descida dos preços dos combustíveis. “Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida dos preços do gasóleo rodoviário e da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP)”, refere o documento.

O mesmo texto esclarece que “os descontos resultantes da aplicação deste mecanismo temporário e extraordinário na taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo são de 24,86 euros e de 31,21 euros por 1000 litros, respetivamente”.

Mesmo com esta redução do benefício fiscal, a tendência esperada para esta semana aponta para um alívio significativo na fatura dos automobilistas, sobretudo para os utilizadores de veículos a gasóleo.

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