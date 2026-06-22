- Noticiário das 11h
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Combustíveis arrancam a semana com nova queda dos preços
22 jun, 2026 - 06:30 • Olímpia Mairos
Alívio nos mercados internacionais deverá refletir-se numa redução significativa dos preços nos postos de abastecimento, apesar do ajustamento do desconto no ISP decidido pelo Governo.
Os preços dos combustíveis deverão registar uma descida expressiva em Portugal esta segunda-feira, com o gasóleo simples a baixar cerca de 10 cêntimos por litro e a gasolina simples 95 a recuar aproximadamente cinco cêntimos, segundo estimativas avançadas pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) à Renascença.
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Apesar destas previsões, os consumidores poderão encontrar diferenças entre postos de abastecimento, uma vez que o mercado português dos combustíveis é liberalizado. Isso permite que cada operador defina os preços praticados de acordo com fatores como a localização, os custos operacionais e a estratégia comercial.
A esperada redução surge numa altura em que se verifica um alívio da pressão nos mercados internacionais do petróleo, associado à diminuição das tensões geopolíticas no Médio Oriente, um dos fatores que tem influenciado a volatilidade dos preços da energia nas últimas semanas.
Paralelamente, o Governo anunciou uma alteração ao mecanismo extraordinário de desconto aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). A medida implica uma redução do apoio fiscal de 1,8 cêntimos por litro no gasóleo e de 1 cêntimo por litro na gasolina.
Num despacho publicado na sexta-feira, o Executivo justifica a decisão com a perspetiva de descida dos preços dos combustíveis. “Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida dos preços do gasóleo rodoviário e da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP)”, refere o documento.
O mesmo texto esclarece que “os descontos resultantes da aplicação deste mecanismo temporário e extraordinário na taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo são de 24,86 euros e de 31,21 euros por 1000 litros, respetivamente”.
Mesmo com esta redução do benefício fiscal, a tendência esperada para esta semana aponta para um alívio significativo na fatura dos automobilistas, sobretudo para os utilizadores de veículos a gasóleo.
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