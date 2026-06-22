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Ferrovia
Internet lenta nos comboios? CP testa Starlink para melhorar wi-fi a bordo
22 jun, 2026 - 13:08 • João Pedro Quesado
Empresa diz que, "nos testes iniciais, a tecnologia satélite representou cerca de 19% do tráfego" a bordo de um Alfa Pendular, compensando assim as falhas na rede móvel que tornam a internet mais lenta nos comboios.
A CP iniciou testes de internet via satélite num comboio do serviço Alfa Pendular, com o objetivo de "oferecer um serviço de wi-fi mais rápido e fiável a bordo durante a viagem", anunciou esta segunda-feira o Governo e a empresa pública. A baixa qualidade da internet, principalmente em viagens de longo curso, é uma das irritações dos passageiros com o serviço ferroviário.
A Comboios de Portugal está "a realizar testes experimentais de conectividade via satélite num dos comboios Alfa Pendular", declara o Ministério das Infraestruturas em comunicado. Este é um "projeto-piloto" com recurso a "tecnologia Starlink", esclarece o Governo, apontando que "a tecnologia utiliza antenas de comunicação via satélite em complemento ao atual sistema de comunicações a bordo".
A internet a bordo dos comboios depende, atualmente, apenas da rede móvel existente no território. Não bastam equipamentos modernos — caso não haja antenas suficientes na zona por onde o comboio está a passar, a qualidade do sinal vai degradar-se. Cheio, um comboio Alfa Pendular transporta cerca de 300 passageiros, que sentirão todos essa degradação do sinal através de uma internet lenta a bordo.
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"A solução permite reforçar a ligação à Internet em zonas onde a cobertura móvel é mais limitada", indica o ministério. Já o projeto-piloto pretende "recolher indicadores técnicos e operacionais com vista a avaliar a estabilidade da solução ao nível da cobertura, do desempenho e da qualidade efetiva do serviço".
"Os primeiros resultados são positivos", afirma a CP, num comunicado enviado pela empresa uma hora após o Governo. "Nos testes iniciais, a tecnologia satélite representou cerca de 19% do tráfego total registado a bordo, tendo assumido um papel particularmente relevante nos troços da linha onde a rede móvel terrestre apresenta menores níveis de desempenho".
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"Ao longo do período de testes vão ser recolhidos indicadores técnicos e operacionais que permitirão aprofundar a avaliação da estabilidade da solução, do nível de cobertura, do desempenho técnico e da qualidade efetiva do serviço percecionada pelos clientes", declara a CP. "Com base nos resultados, será avaliado o potencial de uma futura implementação em maior escala nos serviços da CP."
Nenhum dos comunicados detalha a duração do período de testes, ou os custos destes — questões colocadas entretanto pela Renascença ao Governo e à CP. A empresa pública tem registado lucros de alguns milhões de euros desde 2022, e vai sair, em 2027, do perímetro orçamental do Estado, ganhando mais autonomia de gestão.
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