No supermercado e nos voos descida dos preços vai sofrer "maior resistência", diz especialista

O antigo secretário de Estado da Energia diz que “as cotações do petróleo e do gás têm tido costas largas” e vai haver resistência.

Em declarações à Renascença no dia em que o Brent – o petróleo de referência na Europa – desceu 3,8%, para 77,44 dólares por barril, e os EUA suspenderam as sanções ao petróleo iraniano, Nuno Ribeiro da Silva diz que os preços aos consumidores não vão cair nem tão depressa nem tanto.

O preço do petróleo já está em valores pré-guerra no Irão, mas o custo dos produtos no supermercado ou as viagens de avião não deverão baixar rapidamente, avisa Nuno Ribeiro da Silva, especialista em planeamento energético.

“Uma semana depois do conflito se iniciar, toda a gente estava a gritar que tinha que aumentar preços desde a alface até à viagem de avião. Aí, se calhar, vai haver uma maior resistência em refletir nos preços em geral, seja dos produtos alimentares, das viagens de avião, do turismo, etc… vai haver uma maior resistência a voltar aos preços praticados antes do início da guerra”, sublinha.

Nuno Ribeiro da Silva acredita, no entanto, que vai haver boas notícias para os automobilistas portugueses. Esta semana os preços dos combustíveis baixaram e é natural que voltem a cair.

Nestas declarações à Renascença, o especialista admite que o preço do petróleo pode continuar a baixar.

“É extraordinário como, com todas as disrupções e com toda a confusão que foi armada durante estes meses, se voltou na cotação do barril de petróleo a este nível. E que poderá, inclusivamente, baixar, tendo em conta que houve aumento da produção e da extração de outros países, nomeadamente dos Estados Unidos, mas também outros países do continente americano e africano”, indica Nuno Ribeiro da Silva.