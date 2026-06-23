Habitação aumentou quase 18% nos primeiros três meses

No primeiro trimestre o Índice de Preços da Habitação aumentou 17,8%, face a igual período do ano anterior, sobretudo nas casas existentes. Esta subida de preço foi mais expressiva nas habitações existentes (19,7%) que nas habitações novas (12,6 %).

Em comparação com o trimestre anterior, regista-se um ligeiro abrandamento. Segundo o Instituto Nacional da Estatística, o Índice de Preços cresceu 3,8%, que compara com 4% nos últimos três meses de 2025.

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Por categoria, os preços dos alojamentos existentes aumentaram 4,2%, nos alojamentos novos observou-se uma taxa de variação de 2,7%.

Já o número de transações caiu, o que significa que há menos casas a serem negociadas.

Entre janeiro e março de 2026, transacionaram-se 37 745 habitações, o que representa uma redução homóloga de 8,7%, quase o dobro da queda de 4,7% do trimestre anterior. Em cadeia, a redução é de 12,4%.

Neste primeiro trimestre, foram transacionados 9,9 mil milhões de euros através das habitações, mais 3,2% do que em idêntico período de 2025.

A grande maioria das casas, 87% do total ou 32.828, foram adquiridas por famílias, por 8,6 mil milhões de euros. Os compradores estrangeiros ficaram com 1 770 unidades, o que representa uma redução homóloga de 15,6% de imóveis adquiridos por não residentes.